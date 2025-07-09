أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بقاء فريق ليون ضمن أندية الدرجة الأولى في بطولة فرنسا لكرة القدم، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به لإبطال قرار من هيئة الرقابة المالية بإسقاطه إلى الدرجة الثانية.ونجحت رئيسة النادي الجديدة ميشيل كانغ، والمدير العام ميكايل غيرليغ، في إقناع هيئة الرقابة بأن النادي يملك الإمكانات المادية اللازمة لخوض موسم 2025-2026.وكانت هيئة الرقابة المالية في فرنسا قد اتخذت قراراً بإسقاط فريق ليون إلى الدرجة الثانية في 24 يونيو الماضي، بعد أن فشل النادي في إقناع الهيئة برفع الإجراءات التقييدية التي فرضتها في نوفمبر، بما في ذلك الهبوط الإداري الاحترازي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.