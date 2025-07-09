أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حضوره نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، الأحد القادم، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

وقال ترمب في تصريح للصحفيين: «سأحضر نهائي كأس العالم للأندية».





ويأتي هذا التأكيد بعد يوم واحد من كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) افتتاح مكتب له في برج ترمب بنيويورك، استعدادًا لكأس العالم 2026 للمنتخبات، الصيف القادم.

وحجز تشيلسي الإنجليزي مقعدًا في نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، أمس (الثلاثاء).

وينتظر البلوز الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي اليوم (الأربعاء)، لمواجهته في نهائي البطولة.



