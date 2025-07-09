في لحظات حبست أنفاس جماهير ومحبي نادي ريال مدريد، عاش لاعبو النادي الإسباني لحظات عصيبة في الطائرة التي نقلت الفريق إلى نيويورك استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وواجه ريال مدريد عقبات سفر غير متوقعة قبل ساعات من مباراته المرتقبة، حيث تأخرت رحلة الفريق بسبب عاصفة شديدة فوق بالم بيتش، فلوريدا، ما تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعة أمس الثلاثاء.

وأجبرت عاصفة رعدية شديدة فوق واشنطن طائرة الفريق على التحليق في السماء لفترة أطول من المخطط لها، ما حال دون حصولها على تصريح بالهبوط في نيويورك في الموعد المحدد. وبعد ساعات من الدوران في السماء الأمريكية وسط متابعة عشاق كرة القدم للرحلة عبر تطبيقات تتبع الطائرات، تم السماح للطائرة بالهبوط في مطار نيويورك.

وطلب نادي ريال مدريد بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعليق الأنشطة الإعلامية الخاصة بالفريق قبل مواجهته الليلة مع باريس سان جيرمان وإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو للحديث عن المباراة. وأدى ذلك إلى إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده المدرب تشابي ألونسو قبل المباراة، ما جعل الجماهير والصحفيين متشوقين لمعرفة المزيد عن المواجهة المرتقبة اليوم (الأربعاء) عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب «ميتلايف» في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتخطى ريال مدريد عقبة يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر بهدف دون رد كما فاز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2 في دور الثمانية بعد أن تأهل متصدراً للمجموعة الثامنة.

ويأمل العملاق الإسباني تخطي عقبة باريس والتأهل للدور النهائي ببطولة كأس العالم لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الذي فاز في وقت سابق على حساب منافسه فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد في نصف النهائي.

ويحلم المدرب تشابي ألونسو بأول لقب مع ريال مدريد بعد توليه المهمة مطلع شهر يونيو الماضي خلفاً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لقيادة منتخب البرازيل.