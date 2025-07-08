أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي، اليوم (الثلاثاء)، تعيين دافيد أنشيلوتي مدربا للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن نجل كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي للمنتخب البرازيلي، سيقود الفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم القادم.

وأضاف أن تعيين دافيد أنشيلوتي يُعد خطوة إستراتيجية أخرى في تعزيز المشروع الرياضي لنادي بوتافوغو، الذي يعتمد على الابتكار والطموح والريادة الدولية.

ويعاون دافيد أنشيلوتي، البالغ من العمر 35 عاما، في تدريب بوتافوغو كل من الإسباني لويس تيفينيت، والبريطاني أندرو مانجان، إضافة إلى المعد البدني الإيطالي لوكا غيرا.

وكان نادي بوتافوغو قد أقال مدربه ريناتو بايفا الأسبوع الماضي، عقب وداع الفريق بطولة كأس العالم للأندية من الدور ثمن النهائي على يد مواطنه بالميراس.