أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد حارس مرماه البولندي فويتشيك تشيزني لمدة موسمين، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي.

وقال النادي الإسباني في بيان: «توصل نادي برشلونة والحارس فويتشيك تشيزني إلى اتفاق يقضي بتجديد عقده حتى 30 يونيو 2027».

ويأتي هذا التجديد بعد موسم استثنائي قدمه الحارس البولندي، إذ عاد من الاعتزال في صيف 2024 لسد الفراغ الذي خلفه غياب الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيغن، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك تشيزني في 30 مباراة بقميص برشلونة خلال موسم 2024-2025، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 14 مباراة، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في الدوري الإسباني خلال مشاركته.

وتُعد تجربة تشيزني مع برشلونة محطة جديدة تضاف إلى مسيرته الرائعة، إذ سبق له أن أعلن اعتزاله في أغسطس 2024، قبل أن يتراجع عن قراره بعد تلقيه عرضاً من النادي الكتالوني.

ويمتلك الحارس البولندي خبرة كبيرة، بعدما دافع عن ألوان أندية أوروبية عريقة مثل أرسنال وروما ويوفينتوس.

وبعد مساهمته في تحقيق الثلاثية المحلية مع برشلونة هذا الموسم، يكون تشيزني قد رفع رصيده إلى 14 لقباً خلال مسيرته الاحترافية، التي شهدت مشاركته في أكثر من 500 مباراة في مختلف البطولات.