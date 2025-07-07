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كشفت مصادر صحفية أن نجم ريال مدريد كيليان مبابي انسحب من قضيته ضد باريس سان جيرمان المتعلقة بحالات التحرش المعنوي والابتزاز، وذلك قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد النادي الفرنسي.

وأوضحت هذه المصادر أن هذا التطور جاء بعد أن رفع مبابي شكوى في مايو الماضي أدت إلى تحقيق قضائي رسمي في يونيو. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة التوترات القانونية والتركيز على مسيرته مع ريال مدريد. ومع ذلك، لا يزال مبابي يطالب بمبلغ 55 مليون يورو كأجور غير مدفوعة من فترته الأخيرة مع باريس سان جيرمان.
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