أعلن فريق «ألبيسين» انسحاب الدراج البلجيكي ياسبر فيليبسن من النسخة الـ112 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعد تعرضه لحادثة تصادم خلال المرحلة الثالثة التي امتدت من فالنسيان إلى دونكيرك اليوم (الاثنين).ووقعت الحادثة قبل نحو 60 كيلومتراً من خط النهاية، إثر احتكاك بين الفرنسي برايان كوكار والبلجيكي لورينز ريكس، ما أدى إلى فقدان الأول توازنه وسقوطه، قبل أن يصطدم به فيليبسن بقوة، ما أسفر عن إصابة واضحة للدراج البلجيكي، البالغ من العمر 27 عاما.وتدخلت الطواقم الطبية على الفور لتقديم الإسعافات الأولية، قبل أن يُنقل فيليبسن بسيارة إسعاف إلى أحد المراكز الطبية القريبة. وأظهرت اللقطات إصابات جسدية في الكتفين، وتمزقاً في الجزء العلوي من قميصه، فيما لم تُصدر الجهات الطبية أو الفريق بياناً رسمياً بعد حول طبيعة الإصابة أو تطورات حالته الصحية.ويُعد انسحاب فيليبسن خسارة كبيرة لفريق «ألبيسين»، بعد أن افتتح المنافسات بفوز في المرحلة الأولى وارتداء القميص الأصفر، إلى جانب احتفاظه بالقميص الأخضر بوصفه متصدراً لترتيب النقاط. ويملك في رصيده 10 انتصارات في طواف فرنسا، وهو ثاني أعلى رقم بين المشاركين في النسخة الحالية بعد السلوفيني تادي بوغاتشار (17 فوزاً).وكان زميله الهولندي ماتيو فان دير بويل قد سجل أسرع توقيت في المرحلة الثانية، منتزعاً القميص الأصفر من فيليبسن، ما عزز سيطرة الفريق على مجريات المراحل الأولى من الطواف قبل تعرضه لهذه النكسة المفاجئة.ويمثل هذا الانسحاب نهاية مبكرة لمشوار فيليبسن في الطواف الحالي، بعدما كان يطمح لتكرار إنجازه في نسخة 2023 التي فاز خلالها بـ4 مراحل وتُوج بالقميص الأخضر.