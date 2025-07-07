أعرب منظمو بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس عن خيبة أملهم الشديدة إثر خلل تقني في نظام تحديد الخطوط، أدى إلى جدل تحكيمي في مباراة الدور الرابع بين البريطانية سوناي كارتال والروسية أناستازيا بافليوشينكوفا.ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، توقفت التقنية المستخدمة في تحديد موقع الكرة بشكل مفاجئ وغير متعمد، ما حال دون رصد كرة نفذتها كارتال وخرجت عن حدود الملعب، دون أن يتم الإعلان عن ذلك. وأدى الخطأ إلى حرمان بافليوشينكوفا من فرصة التقدم بنتيجة 5-4 في المجموعة، قبل أن يقرر الحكم نيكو هيلويرث إعادة النقطة، وهو ما دفع اللاعبة الروسية للاحتجاج واتهام الحكم بمحاباة اللاعبة البريطانية.وفي بيان رسمي، قدم منظمو البطولة اعتذارهم للطرفين، مؤكدين أن ما حدث يعود إلى «خطأ بشري» وليس إلى خلل دائم في النظام. وقالت الرئيسة التنفيذية لنادي عموم إنجلترا سالي بولتون إن اللجنة المنظمة تأسف لما جرى، مشيرة إلى أن التقنية المعتمدة أثبتت كفاءتها في معظم الحالات، وأن الحادثة محل مراجعة دقيقة لتفادي تكرارها.