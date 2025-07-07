أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعيين لاعبه السابق البرازيلي باولو سيزار مديراً فنياً لفريق كرة القدم النسائية بالنادي.وأوضح النادي في بيان رسمي صدر اليوم أن سيزار وقع عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2027، مشيراً إلى أن مسيرته التدريبية بدأت في البرازيل، قبل أن يعود إلى فرنسا للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق السيدات عام 2020، حيث تولى في البداية منصب المدرب المساعد لفريق تحت 19 عاماً.وفي عام 2022، تولى سيزار قيادة الفريق ذاته كمدرب رئيسي، وتمكن من قيادته للتتويج بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي. كما تولى مهمة المدرب المساعد للفريق الأول للسيدات بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب السابق فابريس أبريل في مايو الماضي.يُذكر أن باولو سيزار كان قد دافع عن ألوان باريس سان جيرمان كلاعب في الفترة ما بين 2002 و2007، وشارك خلال تلك الفترة في 67 مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.