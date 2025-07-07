واصل اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، مشواره الناجح في الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون البريطانية، ثالث البطولات الكبرى في التنس «الجراند سلام»، بعدما تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي.جاء تأهل ألكاراز، الذي يسعى للفوز بلقبه الثالث على التوالي في ويمبلدون، بعد تخطيه منافسه الروسي أندري روبليف المصنف 14، بنتيجة 3 مجموعات مقابل واحدة، بعد شوط صعب انتهى بنتيجة (6-7، 6-3، 6-4، 6-4).ويعد هذا الانتصار هو الفوز الـ22 على التوالي لألكاراز في ويمبلدون، حيث كانت آخر خسارة له في البطولة أمام الإيطالي يانيك سينر في الدور الرابع عام 2022. ويواجه ألكاراز في الدور القادم البريطاني كاميرون، المصنف 65 عالمياً، الذي تجاوز بدوره التشيلي نيكولاس جاري بـ3 مجموعات مقابل واحدة (6-3، 7-6، 6-7، 6-3).ويطمح اللاعب الإسباني البالغ من العمر 22 عاماً إلى أن يصبح خامس لاعب في العصر المفتوح يحقق 3 ألقاب متتالية في ويمبلدون، بعد كل من السويدي بيورن بورج، والسويسري روجيه فيدرر، والأمريكي بيت سامبراس، والصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب 7 مرات.