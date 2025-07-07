أعلن نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي تمديد عقد مدافعه النيجيري أولا أينا لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليبقى مع الفريق حتى عام 2028.وذكر النادي، في بيان رسمي صدر اليوم، أن أينا، الذي برز بشكل كبير خلال الموسم الماضي، سيواصل مسيرته مع الفريق سعيًا لتحقيق نتائج أفضل، بعد أن أنهى نوتينغهام الموسم الماضي في المركز السابع ضمن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان المدافع النيجيري قد انضم إلى نوتينغهام فورست في صيف 2023 قادمًا من تورينو الإيطالي، ونجح في ترك بصمة قوية خلال موسمه الأول، حيث شارك في 35 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية من أصل 38 مواجهة في الدوري.وخاض أينا 59 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، أحرز خلالها 3 أهداف، وقدّم تمريرتين حاسمتين، ليُثبت مكانته كأحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق.