توّج المنتخب المكسيكي بلقبه الـ10 في بطولة الكأس الذهبية، بعد فوزه على نظيره الأمريكي 2 / 1 في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها كل من الولايات المتحدة وكندا.وحافظ منتخب المكسيك على مسيرته خالية من الهزائم خلال لقاءاته الستة التي لعبها في رحلته نحو تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991، متفوقاً بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه المنتخب الأمريكي.وحقق المنتخب المكسيكي 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وأحرز لاعبوه 10 أهداف، في حين استقبلت شباكه 3 أهداف من منافسيه.