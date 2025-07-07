أكد مدرب إيه سي ميلان الإيطالي ماسيميليانو أليغري، رحيل الظهير الأيسر للفريق الفرنسي ثيو هيرنانديز، خلال الصيف الحالي.

وقال أليغري خلال مؤتمر تقديمه مدربًا للروسونيري، اليوم الإثنين: «القرارات المتعلقة بالرحيل تُتخذ بشكل مشترك، ثيو اتخذ قرارًا مختلفًا، وأتمنى له كل التوفيق».

وحول اقتراب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، من الانضمام إلى ميلان في صفقة مجانية، أوضح أليغري: «لوكا سيصل في أغسطس. إنه لاعب استثنائي ولا يحتاج إلى تعريف».

وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، العامل في شبكة «سكاي سبورتس»، فقد توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع ميلان لضم ثيو هيرنانديز مقابل 25 مليون يورو.

ويمتد عقد ثيو هيرنانديز مع ميلان حتى 30 يونيو 2026، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 35 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».