اصطفّ مشجعو كرة القدم في هونغ كونغ لساعات طويلة، اليوم (الاثنين)، لالتقاط صور تذكارية إلى جانب كؤوس وقمصان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، وذلك في حدث وُصف بأنه الأول من نوعه خارج البرتغال، موطن «الدون».





افتُتح متحف «CR7 LIFE Museum Hong Kong» داخل مركز تجاري فاخر، حيث حرص الزوار على التقاط الصور بجوار تماثيل تجسد أسطورة كرة القدم البرتغالية، من بينها تمثال يُظهره في وضعية احتفال، وآخر يرتدي الزي السعودي التقليدي، بحسب ما نقله موقع «فرانس 24».





وقال ألفين لاي، البالغ من العمر 14 عاماً، الذي كان أول الواقفين في طابور ضم أكثر من 100 شخص: «كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى.. إنه شخص مميز بكل معنى الكلمة».

أما الطالب الجامعي هنري سينغ فأكد أن «رونالدو هو أكثر شخص مجتهد في العالم، يبلغ من العمر 40 عاماً وما زال يتمتع بلياقة مذهلة».





من جانبه، كشف توماس فرويس، ممثل مكتب عائلة رونالدو، أن النجم المتوَّج بالكرة الذهبية 5 مرات سيزور المتحف ويستقبل الجماهير «قريباً جداً».

وأوضح في تصريحاته لـ«فرانس برس» أن المعرض، الذي يمتد على مساحة تبلغ 12 ألف قدم مربع (نحو 1,110 أمتار مربعة)، يحمل رسالة ملهمة مفادها أن «الأحلام قابلة للتحقيق».





ويأتي افتتاح المتحف قبل أسابيع من استضافة هونغ كونغ بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يواجه النصر نظيره الاتحاد، بينما يلتقي الهلال مع القادسية.