كشف تقرير صحفي قرار النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن مستقبله، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويتنافس كل من النصر السعودي، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني على التعاقد مع لويس دياز.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد حوّل برشلونة أنظاره بالكامل نحو دياز بعد فشل مفاوضاته لضم نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو.





وأضافت الصحيفة أن نجم ليفربول أبدى موافقته المبدئية على الانضمام إلى برشلونة دون فرض أي شروط تتعلق بالتسجيل، خلافًا لما حدث مع ويليامز.

وأشارت إلى أن دياز يثق في قدرة النادي الكتالوني على تسجيله ضمن قائمته، ويُتوقع أن يطلب من إدارة ليفربول السماح برحيله بعد انتهاء فترة الحداد على زميله ديوغو جوتا.

وأوضحت أن هناك عاملاً إضافيًا قد يدفع ليفربول للموافقة على الصفقة، وهو حاجة النادي الإنجليزي إلى السيولة المالية لتعويض الإنفاق الكبير على صفقات مثل فلوريان فيرتز، جيريمي فريمبونغ، وميلوس كيركيز.

ويرتبط دياز بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بنحو 70 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».