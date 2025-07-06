بلغ الأمريكي تيلور فريتز، المصنف الخامس في البطولة، الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثالثة في مسيرته، بعد انسحاب منافسه الأسترالي جوردان طومسون خلال مواجهتهما في الدور الرابع اليوم (الأحد) بسبب إصابة في الفخذ.وكان طومسون قد دخل المنافسات وهو يعاني من آلام في الظهر، قبل أن تتفاقم مشكلته في منتصف المجموعة الثانية، ما دفعه إلى طلب وقت مستقطع للعلاج إثر معاناته من إصابة واضحة في الفخذ الأيمن. وبعد استئناف اللعب لعدة نقاط فقط، قرر الانسحاب عندما كان متأخراً 1-6 و0-3.فريتز، الذي لم يواجه مقاومة حقيقية، حسم المجموعة الأولى بسهولة بفضل أدائه القوي وإرسالاته الحاسمة، خصوصاً مع تساقط الأمطار على الملعب رقم 1 الذي احتضن اللقاء. واستفاد اللاعب الأمريكي من الإرهاق الذي بدا واضحاً على طومسون، الذي خاض مواجهات مرهقة امتدت لخمس مجموعات في أول دورين، وأربع مجموعات في الدور الثالث.وبهذا الفوز، يواصل فريتز مشواره بثبات في البطولة المقامة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنجلترا، ساعياً للوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.