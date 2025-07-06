أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم (الأحد) تشخيص إصابة نجمه الشاب جمال موسيالا الخطيرة خلال مشاركته في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان، التي أقيمت في الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.وقال النادي عبر حسابه على إكس: «سيغيب جمال موسيالا عن الملاعب لفترة طويلة بعد أن كشفت الفحوصات إصابته بخلع في الكاحل وكسر في الشظية، وسيخضع لعملية جراحية قريباً. نحن معك ونتمنى لك الشفاء العاجل يا جمال».وخرج جمال موسيالا مصاباً بين شوطي المباراة، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية التي أجريت في ميونخ إصابته بكسر في الشظية نتيجة خلع في مفصل الكاحل.ومن المقرر أن يخضع اللاعب (22 عاماً) لعملية جراحية خلال الأيام القادمة، بعد عودته إلى ألمانيا صباح الأحد، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وعلّق المدير الرياضي للنادي البافاري ماكس إيبرل على الخبر قائلاً: «هذه الإصابة شكّلت صدمة حقيقية لجمال ولنا جميعاً، تأثيرها كبير على الفريق، فجمال ليس مجرد لاعب مهم بل هو عنصر محوري في أسلوب لعبنا».وأضاف: «تعافى أخيراً من إصابة سابقة، وها هو يواجه غياباً جديداً طويل الأمد، نحن نشعر بألمه وسنقدم له كل الدعم اللازم، عودته ستظل هدفاً ننتظره جميعاً».ويمثل غياب موسيالا ضربة موجعة لبايرن ميونخ، سواء من الناحية الفنية في ظل اعتماده الكبير على اللاعب في مركز صناعة اللعب، أو من الجانب الإنساني، نظراً إلى تكرار الإصابات التي طالت اللاعب في الأشهر الأخيرة.