في لفتة إنسانية، قررت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، استمرار صرف راتب البرتغالي ديوغو جوتا، رغم وفاته في حادث سير مأساوي.

ووفقا لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، فإن رد فعل ليفربول على وفاة نجمه لم يقتصر على الحداد فقط، بل شمل أيضا إرسال عدد من أعضاء الفريق والجهازين الفني والإداري إلى بلدة جوندومار البرتغالية لحضور مراسم الجنازة، كما قرر النادي دفع مستحقات العامين المتبقيين من عقد جوتا إلى عائلته.

ويبلغ راتب جوتا مع ليفربول نحو 7.2 مليون جنيه إسترليني سنويا، وفقا لموقع «Capology» المتخصص في كشف رواتب لاعبي كرة القدم.

وأقيمت مراسم جنازة جوتا وشقيقه أندريه، اليوم (السبت)، وشارك فيها مدرب ليفربول، آرني سلوت، وقائد الفريق فيرجيل فان دايك، إضافة إلى العديد من زملائه مثل آندي روبرتسون، كونور برادلي، ريان جرافينبيرش، كودي جاكبو، كورتيس جونز، داروين نونيز، وجو جوميز، بينما غاب عن المراسم النجم المصري محمد صلاح الذي لا يزال يعاني من صدمة شديدة بسبب الحادث.

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، قد توفي مع شقيقه أندريه في حادث سير مأساوي وقع يوم الخميس الماضي في مقاطعة زامورا، شمال غرب إسبانيا.

وأظهرت الصور المتداولة، تحول السيارة الفارهة لجوتا إلى رماد بعد احتراقها بالكامل، وفشل محاولات الإنقاذ.