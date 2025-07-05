شهدت جنازة النجم البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه، اليوم (السبت)، مشهدا مؤسفا.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الشرطة البرتغالية تدخلت بعد أن قام بعض الحاضرين بالتقاط صور لقبر نجم ليفربول ديوغو جوتا بعد دفنه إلى جانب شقيقه أندريه.

وحضر جنازة جوتا عدد من اللاعبين البارزين، منهم ثنائي الهلال روبن نيفيز وجواو كانسيلو، إضافة إلى لاعبي ليفربول والمنتخب البرتغالي، إلى جانب عائلاتهم وأصدقائهم.

وكان جوتا (28 عاما) قد توفي مع شقيقه في حادث سير مأساوي وقع الخميس الماضي في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وأظهرت الصور التي تم تداولها سيارة جوتا الفارهة وقد تحولت إلى رماد، بعد أن احترقت بالكامل، عقب فشل محاولات إنقاذ النجم البرتغالي وشقيقه.