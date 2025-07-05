تعرض نجم بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، اليوم (السبت).

وأُصيب موسيالا بكسر مُضاعف في الكاحل إثر تدخل قوي من الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، وهو يبكي من شدة الألم، بينما بدا حارس باريس سان جيرمان دوناروما، متأثرا للغاية، حيث ذرف الدموع بسبب الإصابة المروعة التي تعرض لها نجم بايرن ميونخ.

وأطلق الحكم تايلور صافرة نهاية الشوط الأول، ليُحمل موسيالا على نقالة ويغادر الملعب، فيما حلّ سيرجي غنابري مكانه في الشوط الثاني.

وكان بايرن ميونخ تغلب على فلامينغو البرازيلي 4-2 في دور الـ16، بينما فاز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي الأمريكي 4-0.