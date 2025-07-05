أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده مع جيمي غيتنز، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يسعد نادي تشيلسي أن يعلن عن التعاقد مع جيمي غيتنز من بوروسيا دورتموند، حيث ينضم بعقد حتى عام 2032».

وأضاف: «يصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى ستامفورد بريدج بعد أن اكتسب خبرة قيّمة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث شارك في أكثر من 100 مباراة مع الفريق الألماني منذ ظهوره الأول، كما لعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً».

من جانبه، عبر غيتنز عن سعادته بالانضمام إلى البلوز، إذ قال: «إنه شعور رائع أن أنضم إلى نادٍ كبير مثل تشيلسي، أتطلع بشوق للتعلم من جميع أعضاء الفريق ولبذل أقصى جهدي هنا، إنه شعور رائع».

وضمن تشيلسي مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم 2025-2026، بعد إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز السادس برصيد 69 نقطة.