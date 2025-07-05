كشف تقرير صحفي سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، عن جنازة مواطنه ديوغو جوتا، لاعب ليفربول، التي أُقيمت اليوم (السبت).

وبحسب صحيفة «ميرور»، فإن رونالدو كان حذراً من الظهور في بلدة جوندومار الصغيرة بالقرب من بورتو، خوفاً من أن يطغى وجوده على وداع زميله في المنتخب.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو فضل البقاء بعيداً عن الأضواء في الأيام الأخيرة، محاطاً بعائلته.

وكان جوتا (28 عاما) قد لقي مصرعه مع شقيقه أندريه في حادثة سير وقعت الخميس الماضي في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وأعرب رونالدو عن صدمته وحزنه العميق عبر منشور على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: «لا أصدق ما حدث.. كنا معاً في المنتخب منذ أيام قليلة، ثم تزوج للتو».

وأضاف: «إلى عائلتك، زوجتك وأطفالك، أرسل خالص التعازي وأتمنى لهم كل القوة في العالم، أعلم أنك ستكون حاضراً في قلوبهم دائماً، ارقدا في سلام، ديوغو وأندريه، سنفتقدكما كثيراً».