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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده مع المدافع الباراغواياني دييغو ليون 18 عاماً، ووصفه بأنه «موهبة واعدة».

سينضم ليون قادماً من نادي سيرو بورتينيو الباراغواياني، الذي لعب مع الفريق الأول به 33 مباراة.

وذكر مانشستر يونايتد: «سيحظى الظهير بدعم فريقنا الأول والأكاديمية، بينما يتأقلم مع الحياة في مانشستر».

وتبقى الصفقة خاضعة لحصول ليون على التسجيل الرسمي.
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