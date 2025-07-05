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تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما حقق فوزاً مثيراً 1-2 على بالميراس البرازيلي، وافتتح كول بالمر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 16، وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني تعادل بالميراس عن طريق إستيفاو ويليان، ونجح تشيلسي في التقدم مجدداً في الدقيقة 83 بهدف عكسي.

وبذلك يلتقي تشيلسي في الدور نصف النهائي مع فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل بالفوز 1-2 على الهلال السعودي في افتتاح منافسات دور الثمانية.
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