يتنافس النصر والأهلي على صفقة إدارية من نادي برشلونة الإسباني، قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وكتب الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري عبر حسابه على منصة «إكس»: «يرغب نادي النصر في التعاقد مع رافائيل يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، ليحل محل ماجد الجمعان في منصب الرئيس التنفيذي للنادي».

وأضاف: «تجرى محادثات بين يوستي والنادي السعودي، كما يحظى نائب رئيس برشلونة باهتمام الأهلي أيضاً».

وكان النصر، أعلن منتصف الشهر الماضي، فسخ التعاقد مع رئيسه التنفيذي ماجد الجمعان، كما شمل التغيير المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ويعد جورجي جيسوس، مدرب الهلال السابق، أبرز المرشحين لخلافة ستيفانو بيولي في تدريب الفريق، الموسم القادم.

يذكر أن النصر جدد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2027.