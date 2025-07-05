سلط تقرير صحفي الضوء على رد فعل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تلقيه خبر وفاة زميله في الفريق، ديوغو جوتا.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أنه في الوقت الذي انهالت فيه التعازي على جوتا، اختار صلاح أن يظل صامتاً في هذه الفترة، وهو أمر مفهوم نظراً للصدمة الكبيرة، حيث كان بينه وبين جوتا علاقة قوية.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح قرر قطع عطلته الصيفية في تركيا والعودة إلى ليفربول قبل الموعد المحدد.

وكان جوتا (28 عاماً) قد لقي مصرعه أمس الخميس في حادث وقع بمقاطعة زامورا في إسبانيا، وكان بصحبة شقيقه أندريه.

وأظهرت الصور تحول سيارة جوتا الفارهة إلى رماد، إذ احترقت بالكامل، وفشلت محاولات إنقاذ نجم ليفربول وشقيقه.