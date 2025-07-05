فتح نادي ريال مدريد الإسباني أبواب الرحيل أمام لاعبه البرازيلي إندريك خلال الصيف الحالي.

وبحسب موقع «Football España»، فإن ريال مدريد سيدرس العروض المقدمة للاعب، خاصة في ظل احتمالية عدم اعتماده كأساسي في الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن النادي لا يرغب في بقاء اللاعب الشاب على مقاعد البدلاء دون تطور، لذا من المنطقي أن يكون منفتحاً على السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة.

وأوضح الموقع أنه في حال مغادرة إندريك ريال مدريد هذا الصيف، فمن المرجح أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي إما على سبيل الإعارة أو بعقد دائم، في ظل اهتمام يوفنتوس بضمه، بالإضافة إلى ترقب أندية ميلان ونابولي وكومو لمتابعة وضع اللاعب.

وخلال موسم 2024-2025، لعب إندريك 847 دقيقة فقط مع ريال مدريد، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد إندريك مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2030، وتقدر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».