أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، توقيع عقوبات مالية على عدد من الأندية، أبرزها برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، لعدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

ووجدت الغرفة الأولى في مجلس مراقبة كرة القدم في الاتحاد الأوروبي أن أندية هايدوك سبليت (كرواتيا)، أستون فيلا (إنجلترا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أولمبيك ليون (فرنسا)، روما (إيطاليا)، وبورتو (البرتغال)، انتهكت قاعدة إيرادات كرة القدم، التي طُبّقت لأول مرة في موسم 2024-2025، وشمل التحليل السنتين الماليتين المنتهيتين في عامي 2023 و2024.

وفي حال استمرار برشلونة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الفترة القادمة، فإن العقوبة المالية قد ترتفع إلى 60 مليون يورو.

وجاءت العقوبات الموقعة كالتالي:

تشيلسي الإنجليزي - 20 مليون يورو

برشلونة الإسباني - 15 مليون يورو

أولمبيك ليون الفرنسي - 12.5 مليون يورو

أستون فيلا الإنجليزي- 5 ملايين يورو

روما الإيطالي - 3 ملايين يورو

بورتو البرتغالي - 0.7 مليون يورو

هايدوك الكرواتي - 0.3 مليون يورو