نعى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق ديوغو جوتا بعد وفاته في حادث سير في إسبانيا، أمس الخميس.

وكتب صلاح عبر حسابه على منصة «إكس»: «أنا حقاً عاجز عن الكلام، لم أتخيل أن هناك شيئاً قد يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد العطلة».

وأضاف: «الزملاء يأتون ويرحلون ولكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جداً تقبل أن ديوغو لن يكون موجوداً عندما نعود».

وختم: «أفكاري مع زوجته وأطفاله، وبالطبع مع والديه اللذين فقدا ابنيهما فجأة، أولئك الذين كانوا قريبين من ديوغو وأخيه أندريه بحاجة إلى كل الدعم، لن يُنسوا أبداً».

وكان جوتا (28 عاماً) قد لقي مصرعه أمس الخميس في حادث وقع بمقاطعة زامورا في إسبانيا، وكان بصحبة شقيقه أندريه.

وأظهرت الصور تحول سيارة جوتا الفارهة إلى رماد، إذ احترقت بالكامل، وفشلت محاولات إنقاذ نجم ليفربول وشقيقه.