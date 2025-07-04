في لفتة تضامنية واسعة، خصصت عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي، دقيقة صمت خلال تدريباتها، حداداً على رحيل لاعب ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا، الذي تُوفي في حادثة سير مأساوية بإسبانيا، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا.وجاءت هذه التحية الرمزية في سياق المشاركة الوجدانية من مجتمع كرة القدم الدولي، الذي لا يزال تحت تأثير صدمة فقدان أحد أبرز الوجوه البرتغالية في الملاعب الأوروبية.فقد وقف لاعبو باريس سان جيرمان دقيقة صمت قبيل انطلاق تدريبات الفريق ضمن معسكره في الولايات المتحدة، في إطار مشاركته في كأس العالم للأندية، وهو ما كرّره بايرن ميونيخ في أجواء مماثلة.وأوقف تشيلسي تدريباته احتراماً لذكرى جوتا، الذي أثّرت وفاته بشكل مباشر على عدد من اللاعبين البرتغاليين في صفوف الأندية الكبرى، وعلى رأسهم بيدرو نيتو، الذي كان زميلاً وصديقاً مقرباً للراحل.وعكست هذه اللحظات الصامتة حجم التأثير الإنساني لرحيل جوتا، ليس فقط على مستوى زملائه السابقين، بل أيضاً على المشهد الرياضي الأوروبي ككل، في وقتٍ يستعد فيه كثير من الأندية لخوض منافسات رسمية، لكنها لم تغفل عن التوقف احتراماً للاعب ترك بصمة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.وتأتي هذه المبادرات التضامنية بالتوازي مع مراسم التشييع الوطنية التي تشهدها مدينة غوندومار البرتغالية مسقط رأس اللاعب، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.