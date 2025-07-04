أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي اليوم (الجمعة) ضم لاعب الوسط فيليبي كوتينيو بشكل نهائي من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وكان كوتينيو لعب في صفوف فاسكو دي جاما الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ثم عاد إلى أستون فيلا هذا الصيف، ليتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين على عودة اللاعب إلى نادي مسقط رأسه بشكل دائم.

ونشر فاسكو دي جاما بياناً أعلن فيه ضم كوتينيو بشكل نهائي، مرفقاً بعنوان «السحر مستمر».

ووقع كوتينيو عقداً مع النادي البرازيلي يمتد لموسم واحد، وفقاً لما ورد في البيان.

يُذكر أن كوتينيو انتقل إلى فاسكو دي جاما في يوليو 2024، بعد مسيرة طويلة استمرت 14 عاماً في القارة الأوروبية، حيث لعب مع أندية إنتر ميلان (إيطاليا)، إسبانيول (إسبانيا)، ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، أستون فيلا (إنجلترا)، والدحيل (قطر).