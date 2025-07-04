أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم إنهاء تعاقده مع المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو، وذلك بالتراضي بين الطرفين.وأوضح النادي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيغادر صفوف الفريق بعد ثلاث سنوات قضاها في أرسنال، منذ انضمامه إليه قادما من بولونيا الإيطالي في عام 2021.وخاض تومياسو 84 مباراة مع أرسنال في مختلف المسابقات، إلا أن الإصابات المتكررة التي تعرض لها خلال الموسمين الماضيين أثرت على عدد مشاركاته، إذ لعب كبديل في مباراة واحدة فقط خلال الموسم المنقضي 2024 - 2025.وكان نادي أرسنال قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 74 نقطة.