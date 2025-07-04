تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية في سوق الانتقالات، بعد إعلان نادي أتلتيك بلباو رسميا، اليوم (الجمعة)، تجديد عقد جناحه الدولي نيكو ويليامز حتى يونيو 2035، ليُغلق بذلك باباً كان يُعد من أولويات إدارة النادي الكتالوني في تعزيز الجناح الأيسر استعداداً للموسم المقبل.وذكر بيان بلباو أن العقد الجديد يمتد لـ8 سنوات، مع رفع قيمة الشرط الجزائي بنسبة 50%، مقارنة بالعقد السابق الذي كان ينتهي في 2027. وقال ويليامز، البالغ من العمر 22 عاماً، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «عندما يتعلق الأمر بالقرارات، فإن القلب هو الفيصل. بلباو هو بيتي».تجديد العقد جاء في توقيت مفاجئ لإدارة برشلونة، التي كانت قد أنهت بالفعل اتفاقاً مبدئياً على الشروط الشخصية مع اللاعب. غير أن قيود «اللعب المالي النظيف»، وفق تصريحات رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس، حالت دون إتمام الصفقة، حيث أكد أن برشلونة غير قادر على تسجيل ويليامز في حال ضمه بسبب عدم الالتزام بقاعدة التوازن المالي (1.1).وفي أعقاب التطورات، فعّلت إدارة برشلونة خططاً بديلة، أبرزها التحرك نحو ضم الكولومبي لويس دياز من ليفربول، لكن الحادثة المأساوية التي راح ضحيتها زميله السابق دييغو جوتا عطّلت المفاوضات مؤقتاً. كما يدرس النادي خيار التعاقد مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، في ظل ترحيب مبدئي من المدرب روبن أموريم برحيله.