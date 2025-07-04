سلط تقرير صحفي الضوء على موسم المدير الفني لمانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، الذي كان مخيبًا للآمال بعد وداع فريقه بطولة كأس العالم للأندية 2025 على يد الهلال.

وحقق الهلال فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن بيب غوارديولا أنهى موسم 2024-2025 خاليًا من الألقاب للمرة الثانية في مسيرته التدريبية، إلا أن هذا الموسم يُعتبر الأسوأ في مسيرته حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الكتالوني فقد أقرب شركاء النجاح له، حيث تخلى عن مساعده خوانما ليلو، ومديره الرياضي تكسيكي بيغيريستين، وحتى قائد الفريق كيفن دي بروين، ليجد نفسه في موقف صعب.

وتابعت الصحيفة أنه رغم تنفيذ كل ما طلبه غوارديولا قبل كأس العالم للأندية، والتي كانت تمثل الحل الأخير الممكن لتجنب أول موسم لمانشستر سيتي دون ألقاب منذ عام 2017، فقد تم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو على 10 تعاقدات بين فترة الانتقالات الشتوية والفترة الاستثنائية قبل البطولة، إلا أنه فشل في إنقاذ موسمه بحصد لقب المونديال.

وأشارت إلى أنه رغم الأداء المثالي في دور المجموعات، سقط مانشستر سيتي فجأةً أمام الهلال بنتيجة 4-3، ليُختتم بذلك أسوأ موسم في مسيرة بيب غوارديولا التدريبية.