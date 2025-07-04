أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، وفاة بيتر روفاي الحارس الأسطوري لمنتخب النسور الخضر، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان الاتحاد النيجيري: «خيم الحزن على سماء كرة القدم النيجيرية مساء الخميس، بعد تأكيد وفاة بيتر روفاي، حارس مرمى المنتخب الأول في بطولتي كأس العالم 1994 و1998، في لاغوس، بعد فترة مرض».

من جانبه، صرح الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم محمد سنوسي: «إنه خبر صادم حقًا، هل حقًا توفي بيتر روفاي؟ ماذا حدث؟ لا أستطيع تصديق الأمر، لم نكن على علم حتى بأنه كان مريضًا».

بدأ روفاي مسيرته الدولية مع منتخب نيجيريا في ديسمبر 1981، في مباراة ودية، ليصبح لاحقًا أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم النيجيرية، إذ حصل مع منتخب بلاده على المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية عامي 1984 و1988، قبل أن يتوج باللقب القاري في 1994 على حساب تونس في المباراة النهائية، وكان حارس المرمى الأول في البطولات الثلاث.

كما كان روفاي حارس مرمى نيجيريا في نهائيات كأس العالم 1994 و1998، حيث وصل «النسور الخضر» إلى دور الـ 16 في كلتا المناسبتين. بعد اعتزاله، كرس روفاي وقته لاكتشاف المواهب الشابة، وعمل منسقًا للمنتخب النيجيري تحت 23 عامًا.

إلى جانب مسيرته المتميزة مع منتخب نيجيريا، خاض روفاي تجارب احترافية في بلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.