تحولت سيارة النجم البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب ليفربول، إلى رماد جراء الحادثة المأساوية التي وقعت اليوم (الخميس) في إسبانيا.

ولقي جوتا (28 عامًا) مصرعه في ساعات الصباح الباكر اليوم، في حادثة وقعت في مقاطعة زامورا، حيث كان بصحبته شقيقه أندريه، وانحرفت السيارة عن الطريق، ما أدى إلى اشتعال النار فيها وانتشارها بسرعة إلى النباتات المحيطة بالموقع.

وأظهرت الصور تحول سيارة جوتا الفارهة إلى رماد، إذ احترقت بالكامل، وفشلت محاولات إنقاذ نجم ليفربول وشقيقه.

رونالدو «مصدوم»

من جانبه، عبر كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن صدمته من خبر وفاة زميله في المنتخب البرتغالي، إذ كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا أصدق ما حدث، لقد كنا معًا في المنتخب منذ أيام قليلة، ثم تزوج للتو».

وأضاف: «إلى عائلتك، زوجتك وأطفالك، أرسل تعازيّ وأتمنى لهم كل القوة في العالم، أعلم أنك ستكون دائمًا معهم، ارقدا في سلام، ديوغو وأندريه، سنفتقدكما».