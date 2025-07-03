تصدر حارس مرمى الهلال ياسين بونو التشكيل المثالي للدور ثُمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لشبكة «DAZN».

ولعب «الأخطبوط» دور البطولة في فوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي 4-3، إذ تألق أمام عدد من الفرص الخطيرة لفريق المدرب بيب غوارديولا.

كما شهد التشكيل المثالي وجود صخرة دفاع الهلال السنغالي كاليدو كوليبالي، بعد مستواه المميز أمام مانشستر سيتي.

التشكيل المثالي لثُمن نهائي مونديال الأندية:

• حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال).

• الدفاع: ريس جيمس (تشيلسي)، تياغو سيلفا (فلومينينسي)، كاليدو كوليبالي (الهلال)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

• الوسط: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ريتشارد ريوس (بالميراس)، كول بالمر (تشيلسي).

• الهجوم: غونزالو غارسيا (ريال مدريد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند).

ويلتقي الهلال مع فلومينينسي البرازيلي، غدا (الجمعة)، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.