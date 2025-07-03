رفض نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا من بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع نجمه الكولومبي لويس دياز خلال الصيفي الجاري.

وبحسب الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فابريزو رومانو، فإن ليفربول رفض عرضا من بايرن ميونخ لضم لويس دياز، وأبلغ النادي الألماني بعدم وجود نية للتفاوض حول رحيل لاعبه.

وأضاف: «لا يوجد اتفاق بين ليفربول ودياز حول تجديد العقد، لكن في الوقت نفسه لا توجد نية لرحيله».

بايرن ميونخ ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم لويس دياز، إذ يستهدف كل من النصر وبرشلونة التعاقد مع اللاعب الكولمبي، وفقا لتقارير صحفية.

ويمتد عقد لويس دياز مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر القيمة السوقية لنجم الريدز بـ70 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وشارك دياز مع ليفربول في 50 مباراة الموسم المنصرم 2024-2025، سجل 17 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.