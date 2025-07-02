أكد تقرير صحفي أن الشرطة الفرنسية أطلقت سراح النجم الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، بعد ساعات من القبض عليه.

وبحسب موقع «DZfoot» الجزائري، فقد أطلقت الشرطة الفرنسية سراح يوسف بلايلي، الذي تم اعتقاله صباح اليوم في باريس، عقب نزوله من طائرته القادمة من نيويورك.

وأضاف التقرير أن سبب الأزمة يعود إلى عدم ارتداء ابنه - البالغ من العمر عامين- حزام الأمان على متن الطائرة، ما أدى إلى تطور الموقف إلى شجار، انتهى باتصال قائد الطائرة ببرج المراقبة، حيث اعتقلت الشرطة اللاعب فور هبوط الطائرة.

وأوضح أن الشرطة الفرنسية أفرجت عن يوسف بلايلي بعد تدخلات عدة، من بينها تدخل رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي، إلا أن شقيقه، الذي اعتُقل هو الآخر، لا يزال قيد الاستجواب.

وسجل يوسف بلايلي هدف الترجي الوحيد في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الترجي مونديال الأندية مبكرا، بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.