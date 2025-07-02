أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا على رجل الأعمال نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور، البالغ من العمر 34 عامًا، بتهمة سرقة كرة قدم تحمل توقيع النجم البرازيلي نيمار خلال اقتحام مباني الحكومة في برازيليا يوم 8 يناير 2023.

ووقع الحادث خلال أعمال الشغب التي قام بها أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، احتجاجًا على خسارته في انتخابات 2022 أمام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث اقتحم الآلاف من المتظاهرين مباني الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، مما تسبب في أضرار جسيمة، وكانت الكرة الموقعة من نيمار، التي تبرع بها نادي سانتوس عام 2012، معروضة في ممر بالكونغرس عندما سُرقت خلال الفوضى.

ولم تقتصر الاتهامات التي وجهتها السلطات البرازيلية لنيلسون ريبيرو فونسيكا، على السرقة، بل شملت تهمًا أخرى خطيرة مثل محاولة الانقلاب، والإطاحة العنيفة بالديمقراطية، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، والتآمر الإجرامي المسلح، وتدمير التراث الثقافي المحمي.

وأقر فونسيكا بأخذ الكرة، لكنه زعم أنه التقطها من الأرض لحمايتها، وسلّمها للشرطة بعد نحو ثلاثة أسابيع، ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الدفاع، حيث أكد القاضي ألكسندر دي مورايس، مقرر القضية، أن فونسيكا شارك بنشاط في أعمال العنف التي استهدفت قلب الديمقراطية البرازيلية، وأشار إلى أن الكرة تُعد «ممتلكات عامة تابعة للتراث العام»، مما يجعل سرقتها جريمة ضد المصلحة العامة.

يأتي هذا الحكم في إطار سلسلة محاكمات لأكثر من 500 شخص أدينوا بمشاركتهم في أحداث 8 يناير 2023، التي وُصفت بأنها محاولة انقلابية لتقويض نتائج الانتخابات الديمقراطية، وتُعد هذه الأحداث واحدة من أخطر التحديات التي واجهتها الديمقراطية البرازيلية منذ عودتها في عام 1985 بعد عقود من الحكم العسكري.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت المحكمة فونسيكا بدفع جزء من تعويضات أخلاقية جماعية قدرها 30 مليون ريال برازيلي (نحو 5 ملايين دولار أمريكي)، سيتم تقاسمها بين جميع المدانين في أحداث يناير 2023، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بالبراءة، معتبرة أن القضية تمت معالجتها وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة.