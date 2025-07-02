أعلنت رابطة الليغا جدول مباريات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2025-2026، التي تنطلق 17 أغسطس القادم.

ويستهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا، بينما يلعب ريال مدريد ضد أوساسونا.

ويُقام «كلاسيكو» الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد، في الجولة العاشرة على ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل النادي الملكي يوم 26 أكتوبر، بينما لقاء الإياب في الجولة 35 على ملعب «كامب نو» 10 مايو 2026.

أما ديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد والريال، فيقام لقاء الدور الأول في الجولة السابعة على ملعب «طيران الرياض بوليتانو» 28 سبتمبر القادم، بينما يُلعب لقاء الإياب في الجولة 29 على ملعب «سانتياغو برنابيو» 22 مارس 2026.

مباريات الجولة الأولى

ألافيس - ليفانتي

أتلتيك بلباو - إشبيلية

سيلتا فيغو - خيتافي

جيرونا - رايو فاليكانو

إسبانيول - أتلتيكو مدريد

ريال مايوركا - برشلونة

إلتشي - ريال بيتيس

ريال مدريد - أوساسونا

فالنسيا - ريال سوسيداد

فياريال - ريال أوفييدو