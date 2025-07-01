أعلن بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه مارتن أنسيلمي من منصبه وبدء التفاوض لإنهاء عقده.

وقال النادي في بيان عبر موقعه: «يعلن نادي بورتو لكرة القدم، أنه بدأ مفاوضات مع المدرب مارتن أنسيلمي لإنهاء العقد الرياضي الساري منذ يناير 2025».

ويعد أنسيلمي ثاني مدرب تتم إقالته من فرق بطولة كأس العالم 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إنهاء عقد ريناتو بايفا مدرب بوتافوغو البرازيلي، أمس (الإثنين).

وكان بورتو قد ودع بطولة كأس العالم للأندية بعد أن احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط.

واستهل بورتو مشواره في المونديال بتعادل سلبي مع بالميراس البرازيلي، ثم خسر أمام إنتر ميامي الأمريكي 2-1، قبل أن يتعادل مع الأهلي المصري 4-4 في ختام دور المجموعات.