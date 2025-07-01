أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، قادماً من نادي تشيلسي، في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وجاء في بيان النادي: «انضم إلينا كيبا قادماً من تشيلسي، بعد أن قضى الموسمين الماضيين معاراً إلى كل من ريال مدريد وبورنموث، وذلك لدعم مركز حراسة المرمى في الفريق».

من جانبه، عبّر كيبا عن سعادته قائلاً: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، ومتحمس جداً لما هو قادم».

وأضاف: «الطموح الذي يملكه هذا النادي واضح جداً، خاصة بعد حديثي مع ميكيل أرتيتا وإيناكي تشانا، ورغبتهما القوية في تحقيق الألقاب، أشعر أننا قريبون للغاية من الفوز، وآمل أن ننجح في ذلك معاً».

ولم يكشف أرسنال عن تفاصيل الصفقة أو مدة العقد المبرم مع كيبا أريزابالاغا، البالغ من العمر 30 عاماً، إلا أن تقارير تشير إلى أن عقده مع تشيلسي كان يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، وكان يتبقى فيه عام واحد فقط.

كيبا لا يزال يحتفظ بلقب أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، بعد انتقاله من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي في أغسطس 2018 مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.