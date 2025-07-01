أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، تمديد عقد لاعبه أنسو فاتي حتى عام 2028، مع إعارته إلى نادي موناكو الفرنسي لمدة موسم واحد.

وقال النادي الإسباني: «توصل نادي برشلونة ولاعب الفريق الأول أنسو فاتي إلى اتفاق لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2028».

وأضاف في بيان أصدره «علاوة على ذلك، اتفق ناديا برشلونة الإسباني وموناكو الفرنسي على صفقة إعارة للمهاجم حتى 30 يونيو 2026».

وُلد أنسو فاتي في بيساو، عاصمة غينيا بيساو، في 31 أكتوبر 2002، وانتقل إلى إشبيلية في سن السادسة، حيث بدأ مسيرته مع فرق الشباب في النادي.

في عام 2012، وفي سن العاشرة، انضم إلى فرق الشباب في نادي برشلونة، قبل أن يخوض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول في موسم 2019–2020، عن عمر 16 عامًا و298 يومًا فقط، في مباراة بالدوري أمام ريال بيتيس.

وخطف فاتي الأنظار بتألقه المبكر مع برشلونة، وأطلق عليه البعض لقب «خليفة ميسي»، إلا أن الإصابات ضربت الموهبة الإسبانية مبكرًا، وحوّلته إلى لاعب بديل في صفوف البلوغرانا.