تلقى نادي العين الإماراتي صدمة باقتطاع جزء من مكافآته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لصالح الضرائب الأمريكية.

وودع فريق العين البطولة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، ليحصل على إجمالي مكافآت 11.5 مليون دولار، توزعت بين 9.5 مليون دولار مقابل المشاركة، ومليونَي دولار إضافية بعد فوزه على الوداد المغربي.

وبحسب صحيفة «الإمارات اليوم»، سيُضطر نادي العين إلى دفع نحو 4 ملايين و485 ألف دولار لصالح الضرائب الأمريكية، ليصبح إجمالي مكافآته المتبقية 7 ملايين و15 ألف دولار فقط بعد خصم قيمة الضرائب التي فرضتها السلطات الأمريكية.

ويشمل الخصم ضريبة فيدرالية تبلغ نسبتها 30%، إضافة إلى ضريبة لصالح ولاية واشنطن العاصمة بنسبة 9%، لتصل نسبة الخصم إلى 39% من إجمالي المكافآت، بما يعادل 4.485 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة غياب اتفاق ضريبي بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والحكومة الأمريكية لتوفير إعفاءات مؤقتة، على عكس ما سيحدث في بطولة كأس العالم 2026 للمنتخبات، التي ستتمتع بإعفاءات ضريبية خاصة بفضل الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تفاوتاً في معدلات الضرائب بين الولايات التي تستضيف مباريات البطولة، على سبيل المثال، ولاية فلوريدا (التي تستضيف اثنين من ملاعب البطولة) لا تفرض أي ضريبة على المباريات التي تقام داخل الولاية، ما يمنح الأندية المشاركة هناك أفضلية مالية واضحة، في المقابل، تفرض معظم الولايات الأخرى ضرائب دخل تتفاوت في نسبها، حيث تبلغ 3% في ولاية بنسلفانيا، بينما تصل إلى 7% في ولاية كاليفورنيا.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفتان «غارديان» و«فايننشال تايمز» عن أندية أوروبية كبرى مثل مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي تحذيراتها بشأن تأثير الضرائب على الجدوى المالية للمشاركة في البطولات، خصوصاً مع ارتفاع التكاليف التشغيلية والعقود الضخمة المرتبطة بالرعاية واللاعبين.