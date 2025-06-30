أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي، اليوم (الإثنين)، إقالة مدربه ريناتو بايفا، عقب خروجه من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النادي البرازيلي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «يُعلن نادي بوتافوغو أن ريناتو بايفا لم يعد مدرباً للفريق الأول، وقد تم إبلاغه بالقرار مساء الأحد».

وأضاف: «يتوجّه النادي بالشكر إلى بايفا ومساعديه على الخدمات التي قدموها للنادي خلال الأشهر الماضية، لاسيما الانتصار التاريخي على باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، والتأهل إلى دور الـ16 في كل من كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل».

وختم البيان: «يبحث جون تكستور وإدارة قسم كرة القدم بالنادي حالياً عن مدرب جديد لمواصلة السعي نحو تحقيق البطولات».

وكان بوتافوغو استهل مشواره في مونديال الأندية 2025 بالفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 2-1، ثم حقق مفاجأة تاريخية بتغلبه على باريس سان جيرمان 1-0، قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد 1-0 في ختام دور المجموعات، ليتأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وودّع بوتافوغو البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام مواطنه بالميراس بهدف دون رد.