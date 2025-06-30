انسحبت التونسية أنس جابر، المصنفة 59 عالمياً، من منافسات بطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام البلغارية فيكتوريا توموفا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الدور الأول.

ولم تتمكن اللاعبة التونسية، التي حلت وصيفة للبطولة مرتين في 2022 و2023، من استكمال المباراة، إذ قررت الانسحاب بعد الشوط الثاني من المجموعة الثانية.

وخسرت أنس المجموعة الأولى بنتيجة (7 - 6)، وتأخرت في المجموعة الثانية بشوطين دون رد، وبدا أنها تعاني من الإصابة، وسرعان ما أعلنت انسحابها من المباراة.

وتلتقي البلغارية توموفا في الدور الثاني مع البريطانية سوناي كارتال، التي فازت على اللاتفية إيلينا أوستابينكو بمجموعتين مقابل واحدة بـ (7 - 5) و(2 - 6) و(6 - 2).

وضمن المباريات التي جرت اليوم، فازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على المجرية أنا بوندار بمجموعتين دون رد بواقع (6 - 3) و(6 - 1)، وتلتقي في الدور المقبل مع الفائزة من مباراة الفرنسية فارفارا جراشيفا والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش.

كما فازت الكرواتية دونا فيكيتش على الأسترالية كيمبيرلي بيريل بمجموعتين دون رد بـ (6 - 0) و(6 - 4)، وتلتقي في الدور المقبل مع الإسبانية كريستينا بوكشا، التي فازت على الرومانية أنكا تودوني بمجموعتين دون رد بـ (6 - 4) و(6 - 4).