قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل قراره بشأن السماح بمشاركة فريق كريستال بالاس الإنجليزي في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كريستال بالاس اعتقد أنه ضمن مكاناً في البطولة الأوروبية بفضل فوزه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي في مايو الماضي، لكن ثارت شكوك حول إمكانية مشاركة الفريق الإنجليزي؛ بسبب لوائح (يويفا) المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.

ويرتبط جون تكستور، المساهم السابق في النادي الإنجليزي، بمصالح استثمارية في نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي تأهل إلى البطولة نفسها.

وأعلن (يويفا)، اليوم الإثنين، أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار، وأن ليون لديه تسوية تهدده بالاستبعاد من المسابقات الأوروبية الموسم المقبل في حال تأييد قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا.

ويستأنف النادي الفرنسي ضد قرار هبوطه للدرجة الثانية الصادر عن هيئة الرقابة الفرنسية المالية بسبب صعوبات مالية.

في سياق متصل، تم الإعلان في الأسبوع الماضي أن تيكستور وافق على بيع حصته في النادي الإنجليزي إلى وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

كما أُعلن تيكستور استقالته من مناصبه القيادية في ليون، بينما يترقب كريستال بالاس ما إذا كانت هذه الخطوة ستعزز من موقفه.

وتم النظر في قضية كريستال بالاس بموجب المادة الخامسة من لوائح مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تنص على أنه اعتباراً من أول مارس 2025، يجب على الأندية الراغبة في المشاركة بالبطولات القارية لموسم 2025 / 2026 إثبات عدم وجود أي مصالح أو نفوذ لأي فرد من مسؤوليها أو كيان قانوني على أكثر من نادٍ واحد مشارك في المسابقة نفسها.

وتنص أيضاً على أنه في حال فشل ناديان أو أكثر في استيفاء المعايير، سيتم السماح بمشاركة فريق واحد فقط، ويبدو أن احتلال ليون مركزاً أفضل في الدوري الفرنسي يضعه في مرتبة أعلى من بالاس.

قال ليون: «اتفاقية التسوية التي وقعناها مع هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعني أنه بإمكاننا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويبقى القرار النهائي مرهوناً بنتيجة الاستئناف ضد قرار هيئة الرقابة المالية في فرنسا».

ويعني ذلك أن مشاركة ليون تتوقف على نجاح استئنافه، ولكن يبقى الغموض قائماً بشأن قبول (يويفا) لمشاركة كريستال بالاس أيضاً إذا التزم النادي الإنجليزي بشروط لوائح تعدد ملكية الأندية، وسيتم اعتماد مشاركته فقط في حال تأكيد هبوط ليون.