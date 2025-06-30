أعلن منظمو سباق فورمولا 1 اليوم (الإثنين) تغيير موعد السباق الرئيسي لجائزة أذربيجان الكُبرى من الأحد إلى السبت، والمقرر العام القادم.وأوضح الاتحاد الدولي للسيارات أن تغيير موعد السباق المنظم في باكو، العاصمة الأذربيجانية، جاء بناءً على طلب المنظمين والأطراف الحكومية المعنية، لتجنب التعارض مع اليوم الوطني في البلاد.وكان من المقرر أن ينظم السباق في 27 سبتمبر من العام القادم، ولكنه سيلعب في 26 من الشهر ذاته، مع تقديم موعد كافة أيام السباق الثلاثة أيضاً، ما يعني تنظيم سباقين، السبت، ضمن 24 سباقاً في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات العام القادم، إذ إنه من المقرر تنظيم سباق الجائزة الكبرى الليلي في لاس فيجاس، السبت، 21 نوفمبر 2026.كما أشار المنظمون إلى بدء اختبارات ما قبل الموسم من دون جمهور على حلبة برشلونة الإسبانية يناير القادم، طبقاً لرويترز.وتدخل فورمولا 1 عصر محركات جديداً الموسم القادم، مع تغييرات تقنية كبيرة، وستصل السيارات الجديدة للحلبة في وقت مبكر عن المعتاد، إذ ستجري كافة الفرق ثلاثة اختبارات قبل الموسم للتخلص من أي مشكلات. ويجرى الاختبار الأول في الفترة من 26 إلى 30 يناير على حلبة كاتالونيا.ويبدأ الموسم الجديد في أستراليا 8 مارس 2026.