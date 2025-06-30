معركة من نوع خاص ستجمع وصيف بطل أندية العالم فريق فلومينينسي البرازيلي ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا فريق إنتر ميلان عند تمام الساعة الـ10:00 من ليل اليوم الإثنين على استاد بنك أمريكا، وذلك ضمن لقاءات الدور الـ16 لمونديال الأندية 2025 والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

يدخل فريق إنتر ميلان الإيطالي هذا اللقاء بعد مشوار حافل في المونديال، إذ احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وأحرز هجومه 5 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين، وبدأ الإنتر مشواره بالتعادل الإيجابي مع فريق مونتيري المكسيكي بهدف لكل منهما، ومن ثم انتصر على أوراوا الياباني بهدفين لهدف، وفي ختام دور المجموعات انتصر إنتر ميلان على ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين دون مقابل، ويعتمد المدرب الروماني كريستيان كيفو على طريقة 3 – 5 – 2 بوجود القائد الأرجنتيني لاتارو مارتينيز وفرانشيسكو اسبوزيتو في خط المقدمة، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس السويسري يان سومر.

فيما يدخل فريق فلومينينسي البرازيلي هذا اللقاء سعياً لتكرار إنجاز النسخة الماضية بالوصول لنهائي مونديال الأندية وقدم مستويات رائعة في دور المجموعات إذ احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة دون أن يتعرض للخسارة إذ حصد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وبدأ مشواره بالتعادل السلبي مع المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، ومن ثم انتصر على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 4/ 2، وفي الجولة الأخيرة تعادل سلبياً مع صن داونز الجنوب أفريقي، ويعتمد مدربه البرازيلي ريناتو غاوتشو على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود جيرمان كانو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي ارياس وجوستافز وكانوبيو، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس فابيو سانتوس.

وسيقابل الفائز بهذا اللقاء الفائز في مواجهة ممثل الوطن الهلال ومانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك يوم الجمعة القادم في دور الثمانية لكأس العالم للأندية 2025.